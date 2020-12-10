Анель Шабанадзович
№44
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
22
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Лестер Сити
2 : 0
АЕК
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лестер Сити
2
АЕК
0
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
АЕК
2 : 4
Брага
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Брага
4
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
АЕК
1 : 2
Лестер Сити
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Лестер Сити
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Брага
3 : 0
АЕК
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
3
АЕК
0
был в запасе