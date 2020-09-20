Шейх Сабали
№15
Полузащитник
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Команда
Метц
Возраст
22
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур