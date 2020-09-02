S. Narylkov
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.09.2020 02 сент. 2020 ср 12:30
Зенит
1(4) : 1(3)
Новосибирск
56'
56'
56'
02.09.2020 02 сент. 2020 ср 12:30
56'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/64 финала
Зенит
1(4)
Новосибирск
1(3)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/64 финала