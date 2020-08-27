S. Malano
№0
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
Валлетта
0 : 1
Бала Таун
81'
81'
81'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Валлетта
0
Бала Таун
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд