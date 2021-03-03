S. Engelmann
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
Рот-Вайсс
2 : 1
Байер
117'
117'
117'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
117'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Рот-Вайсс
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Рот-Вайсс
3 : 2
Фортуна
15'
15'
15'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
15'
минуты: 1' - 76'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
3
Фортуна
2
минуты: 1' - 76' / Германия. Кубок, 1/16 финала
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Рот-Вайсс
1 : 0
Арминия
33'
73'
33'
73'
33'
73'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
33'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рот-Вайсс
1
Арминия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала