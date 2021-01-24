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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Антон Миранчук
Криштиану Роналду
Федор Смолов
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Александр Головин
Ромелу Лукаку
Марио Фернандес
Кепа Аррисабалага
Кристиан Эриксен
Россия
Италия
Украина
Англия
Нидерланды
Бельгия
Аргентина
Новая Зеландия
США
Гондурас
Дания
Спартак
Барселона
Манчестер Сити
Динамо
Марсель
Локомотив
Рубин
Зенит
ПСЖ
Краснодар
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
Евро-2020
Лионель Месси
Антон Миранчук
Россия
Роман Павлюченко
Валерий Карпин
Криштиану Роналду
Денис Макаров
Лига 1
Лига чемпионов
Курбан Бердыев
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
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Ryan Tunnicliffe
№4
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Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Челси
3 : 1
Лутон Таун
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3
Лутон Таун
1
минуты: 1' - 61' / Англия. Кубок, 1/16 финала