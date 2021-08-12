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Ryan Hedges

№11
Нападающий
Ryan Hedges
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Брейдаблик
47', 71'
47', 71'
47', 71'
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:45
47', 71'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Абердин
2
Брейдаблик
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
Абердин
5 : 1
Хэкен
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Абердин
5
Хэкен
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
Брейдаблик
2 : 3
Абердин
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 83'
Лига конференций, 3 раунд
Брейдаблик
2
Абердин
3
минуты: 1' - 83' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
Хэкен
2 : 0
Абердин
70'
70'
70'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
2
Абердин
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд