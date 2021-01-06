Кайс Руис-Атиль
№36
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2
Лорьян
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2
Бордо
2
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
80'
80'
80'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур