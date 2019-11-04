Рубен Агилар
№26
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1993 (28) лет
Рост
172
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR
#Рубен Агилар
04 ноября 2019, 19:20