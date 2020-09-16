Никита Розманов
№90
Полузащитник
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Команда
Ленинградец
Возраст
19
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
Ленинградец
0 : 1
Уфа
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 13:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Ленинградец
0
Уфа
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур