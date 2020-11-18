Лазарос Рота
№44
Защитник
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Команда
Возраст
23
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Греция
0 : 0
Словения
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Греция
0
Словения
0
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Греция
0 : 0
Косово
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
88'
88'
88'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 69' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
минуты: 69' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Словения
0 : 0
Греция
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Словения
0
Греция
0
был в запасе