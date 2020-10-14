Сондре Россбах
№1
Вратарь
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Команда
Одд Гренланд
Возраст
25
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе