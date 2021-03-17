Иван Ромеро
№36
Нападающий
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Команда
Севилья
Возраст
20
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе