Даниэль Романовский
№14
Полузащитник
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Команда
Олимпик
Возраст
24
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе