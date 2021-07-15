Roman Volkov
№9
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2021/2022
15.07.2021 15 июля 2021 чт 20:00
Сфынтул Георге
2 : 3
Партизани
4'
4'
4'
15.07.2021 15 июля 2021 чт 20:00
4'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 1 раунд
Сфынтул Георге
2
Партизани
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 1 раунд
08.07.2021 08 июля 2021 чт 21:00
Партизани
5 : 2
Сфынтул Георге
44'
44'
44'
08.07.2021 08 июля 2021 чт 21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 1 раунд
Партизани
5
Сфынтул Георге
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 1 раунд