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Футболисты
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Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Гарри Кейн
Федор Смолов
Александр Ерохин
Никола Влашич
Неймар Да Силва
Кристиан Эриксен
Антон Миранчук
Игорь Акинфеев
Россия
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Белоруссия
Гвинея
Хорватия
Италия
Англия
Нидерланды
Украина
Франция
Испания
Зенит
Спартак
Локомотив
Реал
Вильярреал
Краснодар
Рубин
Бавария
Арсенал
ПСЖ
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
Аргентина
РПЛ
Криштиану Роналду
Белоруссия
Лионель Месси
Евро-2020
Валерий Карпин
гвинея
Зенит
Александр Головин
Харри Кейн
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Roman Volkov
№9
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Статистика
Матчи
Турнир:
лига конференций квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2021/2022
15.07.2021
15 июля 2021
чт
20:00
Сфынтул Георге
2 : 3
Партизани
4'
4'
4'
15.07.2021
15 июля 2021
чт
20:00
4'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 1 раунд
Сфынтул Георге
2
Партизани
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 1 раунд
08.07.2021
08 июля 2021
чт
21:00
Партизани
5 : 2
Сфынтул Георге
44'
44'
44'
08.07.2021
08 июля 2021
чт
21:00
44'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 1 раунд
Партизани
5
Сфынтул Георге
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 1 раунд