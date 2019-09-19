Roman Bezjak
№14
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
АПОЭЛ
3 : 4
Дюделанж
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур