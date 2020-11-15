Эмил Роков
№42
Вратарь
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Команда
Фехервар
Возраст
26
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Венгрия
1 : 1
Сербия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Венгрия
1
Сербия
1
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Сербия
0 : 1
Венгрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Сербия
0
Венгрия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Россия
3 : 1
Сербия
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Россия
3
Сербия
1
был в запасе