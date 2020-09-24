Roger

№10
Нападающий
Roger
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Рига
0 : 1
Селтик
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рига
0
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 11:00
Рига
1 : 0
Тре Фиори
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 11:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рига
1
Тре Фиори
0
был в запасе