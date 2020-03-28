Родриго (Родриго Морено)
№19
Нападающий
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Команда
Лидс
Возраст
30
Рост
180
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре
#Реал
28 марта 2020, 22:15