Мигель Родригес

№32
Нападающий
Подписаться
Ближайший матч
Гранада - Сельта
Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Возраст
19
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
испания. примера
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
был в запасе
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3
Гранада
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Сельта
1 : 4
Реал Сосьедад
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
4
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Реал
2 : 0
Сельта
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Сельта
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
был в запасе
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020 04 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Эльче
1 : 1
Сельта
90'
90'
90'
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1
Сельта
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Леванте
1 : 1
Сельта
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Сельта
1
был в запасе