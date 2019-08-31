Робин Ольсен
№90
Вратарь
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Команда
Эвертон
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 янв. 1990 (31) год
Рост
198
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23
# новости спорта
«Кальяри» представил вратаря роликом из Super Mario Bros
30 августа 2019, 21:07