Robert Vallribera
№40
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Алавес
4 : 2
Гранада
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
4
Гранада
2
был в запасе