Гаэтан Робай
№9
Нападающий
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Команда
Ланс
Возраст
27
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Ним
1 : 1
Ланс
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ним
1
Ланс
1
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2
Бордо
1
был в запасе