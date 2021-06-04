Ристо Янков №12 Вратарь Подписаться

Команда Работнички

Возраст 22

Рост 190

Вес 82

Ему 22 года. В команде только два игрока моложе его, а он – один из двух игроков, кто на момент объявления заявки не провел еще ни одного матча за сборную.