Ристо Янков
№12
Вратарь
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Команда
Работнички
Возраст
22
Рост
190
Вес
82
Ему 22 года. В команде только два игрока моложе его, а он – один из двух игроков, кто на момент объявления заявки не провел еще ни одного матча за сборную.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
Северная Македония
4 : 0
Казахстан
04.06.2021 04 июня 2021 пт 18:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
4
Казахстан
0
был в запасе
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Северная Македония
1 : 1
Словения
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Северная Македония
1
Словения
1
был в запасе