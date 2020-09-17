Rienat Mochuliak
№8
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Сфынтул Георге
0 : 1
Партизан
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сфынтул Георге
0
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд