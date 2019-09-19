Richard Almeida
№20
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур