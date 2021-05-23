Льюис Ричардсон
№38
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе