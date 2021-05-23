Брайан Рейнолдс
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Рома
Возраст
19
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе