Анель Рашкай
№21
Полузащитник
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Команда
СИК
Возраст
31
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Греция
0 : 0
Косово
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 34' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
минуты: 34' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Косово
1 : 2
Греция
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
минуты: 58' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Косово
1
Греция
2
минуты: 58' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
был в запасе