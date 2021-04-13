Клаудио Рамос
№14
Вратарь
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Команда
Порту
Возраст
29
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
0
Порту
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
был в запасе