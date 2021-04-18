Пабло Рамон
№39
Защитник
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Команда
Реал
Возраст
19
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе