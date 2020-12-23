Богдан Раковитан
№32
Защитник
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Команда
Дижон
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
был в запасе
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020 28 авг. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
был в запасе