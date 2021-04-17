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Рокко Райц
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Рокко Райц
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Возраст
19
Рост
167
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
90'
90'
90'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
1
Аугсбург
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
1
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:30
Аугсбург
3 : 1
Боруссия
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3
Боруссия
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Вольфсбург
0 : 0
Боруссия
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0
Боруссия
0
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Майнц
2 : 3
Боруссия
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 60'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 60' / Германия. Бундеслига, 5 тур