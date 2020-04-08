Райан Сессеньон
№17
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 мая 2000 (21) год
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку
#Тоттенхэм
08 апреля 2020, 11:59
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19