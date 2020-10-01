Rafael Santos
№4
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Слован
1 : 0
АПОЭЛ
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Слован
1
АПОЭЛ
0
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
АПОЭЛ
2(4) : 2(2)
Зриньски
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
2(4)
Зриньски
2(2)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Кайсар
1 : 4
АПОЭЛ
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайсар
1
АПОЭЛ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд