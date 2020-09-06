Станислав Работов
№25
Защитник
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Команда
Ботев
Возраст
18
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
был в запасе