R. Marie (pen.)
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
ГФА 74
1(6) : 1(5)
Анси
201'
201'
201'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:15
201'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
ГФА 74
1(6)
Анси
1(5)
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала