R. Frikeche
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Кане Руссийон
1 : 0
Булонь
54'
54'
54'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Кане Руссийон
1
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Бовэ
0 : 2
Булонь
59'
59'
59'
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бовэ
0
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала