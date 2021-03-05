R. Duterte
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
Бовэ
0 : 2
Булонь
29'
29'
29'
05.03.2021 05 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бовэ
0
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала