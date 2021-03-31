Хенрик Пюрг
№24
Защитник
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Команда
Флора
Возраст
25
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 18:45
Швеция
1 : 0
Эстония
73'
73'
73'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 18:45
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Швеция
1
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Март