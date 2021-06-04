Парис Псалтис
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
24
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
Венгрия
1 : 0
Кипр
58'
58'
58'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
минуты: 1' - 71'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Венгрия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 71' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь