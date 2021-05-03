Беньят Прадос
№39
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Возраст
20
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
был в запасе