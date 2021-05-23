Иан Поведа

№30
Нападающий
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Возраст
22
Рост
167
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лидс
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл
2
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
Лидс
1 : 4
Лестер
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер
4
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
Брайтон
2 : 0
Лидс
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
2
Лидс
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер
1
Лидс
3
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл
1 : 2
Лидс
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1
Лидс
2
был в запасе