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Иан Поведа
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Иан Поведа
№30
Нападающий
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Возраст
22
Рост
167
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лидс
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лидс
5 : 2
Ньюкасл
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5
Ньюкасл
2
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
Лидс
1 : 4
Лестер
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер
4
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
Брайтон
2 : 0
Лидс
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
2
Лидс
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер
1
Лидс
3
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1
Лидс
2
был в запасе
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