Роман Поточны
№26
Нападающий
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Команда
Теплице
Возраст
30
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Чехия
1 : 2
Шотландия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 76' - 90'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Чехия
1
Шотландия
2
минуты: 76' - 90' / Лига наций. Лига В, 2 тур