Антон Порутчиков
№29
Вратарь
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Команда
Торпедо
Возраст
17
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
был в запасе