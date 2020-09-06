Виктор Попов
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Черно Море
Возраст
21
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
Уэльс
1 : 0
Болгария
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Уэльс
1
Болгария
0
был в запасе