Хорхе Помбо

№20
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Возраст
27
Рост
177
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Андрайч
2 : 1
Реал
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1 раунд
Андрайч
2
Реал
1
был в запасе