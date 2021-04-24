Артем Погосов
№95
Нападающий
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Команда
Волгарь
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
был в запасе