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Томмазо Побега
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Томмазо Побега
№4
Полузащитник
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Ближайший матч
Эмполи - Торино
Команда
Торино
Гражданство
Италия
Возраст
22
Рост
188
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
Эмполи
-:-
Торино
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
-
Торино
-
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
21:45
Торино
0 : 0
Милан
31'
31'
31'
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
13.03.2022
13 марта 2022
вс
22:45
Торино
1 : 1
Интер
13.03.2022
13 марта 2022
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
14:35
Торино
1 : 2
Кальяри
51'
51'
51'
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
14:35
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
22:45
Торино
1 : 2
Венеция
12.02.2022
12 февр. 2022
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Венеция
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
17:00
Торино
1 : 1
Сассуоло
75'
75'
75'
23.01.2022
23 янв. 2022
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сассуоло
1
был в запасе
10.01.2022
10 янв. 2022
пн
19:00
Торино
4 : 0
Фиорентина
10.01.2022
10 янв. 2022
пн
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
4
Фиорентина
0
был в запасе
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
20:00
Торино
1 : 0
Верона
26'
26'
26'
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
20:00
26'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
14:30
Торино
2 : 1
Болонья
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
02.12.2021
02 дек. 2021
чт
20:30
Торино
2 : 2
Эмполи
02.12.2021
02 дек. 2021
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.11.2021
22 нояб. 2021
пн
22:45
Торино
2 : 1
Удинезе
22.11.2021
22 нояб. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
21:45
Торино
3 : 0
Сампдория
50'
50'
50'
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
3
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
22.10.2021
22 окт. 2021
пт
19:30
Торино
3 : 2
Дженоа
31'
88'
31'
88'
31'
88'
22.10.2021
22 окт. 2021
пт
19:30
31'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
19:00
Торино
0 : 1
Ювентус
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
19:30
Торино
1 : 1
Лацио
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
Торино
4 : 0
Салернитана
87'
87'
87'
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
87'
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
4
Салернитана
0
был в запасе
27.04.2022
27 апр. 2022
ср
21:15
Аталанта
4 : 4
Торино
27.04.2022
27 апр. 2022
ср
21:15
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
4
Торино
4
был в запасе
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
21:45
Лацио
1 : 1
Торино
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
Дженоа
1 : 0
Торино
90'
90'
90'
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
06.03.2022
06 марта 2022
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Торино
34'
34'
34'
06.03.2022
06 марта 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
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