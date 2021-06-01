Камиль Пиатковски
№2
Защитник
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Команда
Ракув
Возраст
20
Рост
191
Вес
86
Играет за «Раков». Капитан «Ракова» год назад сказал: «Будет хорошим игроком, возможно, попадет в сборную, я не шучу». Прошел всего год – Пиатковски поехал на Евро.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 56'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Польша
1
Россия
1
минуты: 1' - 56' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь