Камиль Пиатковски №2 Защитник Подписаться

Команда Ракув

Возраст 20

Рост 191

Вес 86

Играет за «Раков». Капитан «Ракова» год назад сказал: «Будет хорошим игроком, возможно, попадет в сборную, я не шучу». Прошел всего год – Пиатковски поехал на Евро.